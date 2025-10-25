Halloween à Xaintrailles Xaintrailles
Halloween à Xaintrailles Xaintrailles samedi 25 octobre 2025.
Halloween à Xaintrailles
Xaintrailles Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Venez fêter Halloween à Xaintrailles
– 15h30 atelier Creuse ta citrouille
– 16h chasse aux bonbons dans le village
– 19h repas pâtes carbonara (sur réservation) .
Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 84 86 88
English : Halloween à Xaintrailles
German : Halloween à Xaintrailles
Italiano :
Espanol : Halloween à Xaintrailles
L’événement Halloween à Xaintrailles Xaintrailles a été mis à jour le 2025-10-16 par OT de l’Albret