Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween à Xaintrailles Xaintrailles

Halloween à Xaintrailles

Halloween à Xaintrailles Xaintrailles samedi 25 octobre 2025.

Halloween à Xaintrailles

Xaintrailles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

Venez fêter Halloween à Xaintrailles
– 15h30 atelier Creuse ta citrouille
– 16h chasse aux bonbons dans le village
– 19h repas pâtes carbonara (sur réservation)   .

Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 84 86 88 

English : Halloween à Xaintrailles

German : Halloween à Xaintrailles

Italiano :

Espanol : Halloween à Xaintrailles

L’événement Halloween à Xaintrailles Xaintrailles a été mis à jour le 2025-10-16 par OT de l’Albret