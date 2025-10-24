Halloween Aix en effroi ! Histoire d’Aix-Orcismes, L’ursuline, le diable et le curé Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Halloween Aix en effroi ! Histoire d’Aix-Orcismes, L’ursuline, le diable et le curé Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence vendredi 24 octobre 2025.

Halloween Aix en effroi ! Histoire d’Aix-Orcismes, L’ursuline, le diable et le curé

Vendredi 24 octobre 2025 de 17h à 19h.

Vendredi 31 octobre 2025 de 17h à 19h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-10-24 19:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-31

Aix-en-Provence ayant été le théâtre principal de cette histoire, quoi de mieux alors que de retracer ensemble les détails et rebondissements de cette extra-ordinaire affaire dans une visite insolite et contée en retournant sur les lieux précis des faits.

Aix-en-Provence, 1609. Dans le couvent des Ursulines, l’office est interrompu par les hurlements d’une jeune femme. Elle court, se torsionne, la tête jetée en arrière, les yeux révulsés, elle jette une croix au sol avant de cracher dessus et d’insulter à la ronde. Dès lors, la jeune Madeleine Demandolx de La Palud, est enfermée et exorcisée à de multiples reprises, sous la supervision du Grand Inquisiteur Michaélis. Elle finit par avouer avoir été ensorcelée et accuse le dénommé Louis Gaufridy de l’église des Accoules à Marseille aussi connu comme étant le plus beau curé de la région. Il se trouve d’ailleurs que ce dernier est un ami intime de la famille Demandolx de La Palud ; l’on raconte même qu’il est très populaire auprès des paroissiens et, surtout, auprès des paroissiennes qui apprécient particulièrement se confier à lui…

Suite aux accusations de Madeleine, le Parlement de Provence se saisit de l’affaire. Louis Gaufridy est mis en prison où il subit tortures et interrogatoires. Par ailleurs, le mal qui ronge Madeleine semble être assez contagieux puisque d’autres jeunes filles du couvent vont en montrer les mêmes signes. C’est une vague de folie qui s’empare alors de toute la région et, si l’exécution du désigné coupable semble être l’issue salvatrice, elle ne mettra toutefois pas fin à la dissémination du souffle diabolique dans les esprits…

En France, au XVIIe siècle, on ne plaisante pas avec le diable ! Si cette histoire semble sortir tout droit d’un roman d’épouvante, il s’agit pourtant bien là de l’une des plus grandes affaires de possession et de sorcellerie ayant eu lieu en Provence. Celle-ci va d’ailleurs défrayer la chronique dans la France entière et sera particulièrement suivie et documentée pour son époque. Cette richesse d’informations et l’intérêt suscité par cette histoire au fil des siècles vont permettre à ces évènements de traverser le temps et d’arriver jusqu’à nous.



➜ Visite guidée en français

➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visit in French

German :

Da Aix-en-Provence der Hauptschauplatz dieser Geschichte war, gibt es nichts Besseres, als gemeinsam die Details und Wendungen dieses außergewöhnlichen Falles in einer ungewöhnlichen und erzählten Tour nachzuvollziehen, indem man an die genauen Orte des Geschehens zurückkehrt.

Italiano :

Aix-en-Provence è stata l’ambientazione principale di questa storia, quindi cosa c’è di meglio che ripercorrere insieme i dettagli e i colpi di scena di questa straordinaria vicenda in un’insolita visita narrativa sul luogo stesso degli eventi.

Espanol :

Aix-en-Provence fue el escenario principal de esta historia, así que qué mejor que recorrer juntos los detalles y vericuetos de este extraordinario asunto en una insólita visita narrativa al mismo lugar de los hechos.

L’événement Halloween Aix en effroi ! Histoire d’Aix-Orcismes, L’ursuline, le diable et le curé Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence