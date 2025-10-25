Halloween APE Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne
Halloween APE Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne samedi 25 octobre 2025.
Halloween APE Tonnay-Boutonne
Salle des fêtes Tonnay-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Préparez vos plus beaux costumes… monstres, sorcières et petits vampires sont attendus pour une après-midi terrifiante !
.
Salle des fêtes Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apetonnayboutonne@gmail.com
English :
Get your best costumes ready… monsters, witches and little vampires are in for a terrifying afternoon!
German :
Bereite deine schönsten Kostüme vor? Monster, Hexen und kleine Vampire werden für einen gruseligen Nachmittag erwartet!
Italiano :
Preparate i vostri costumi migliori: mostri, streghe e piccoli vampiri saranno protagonisti di un pomeriggio terrificante!
Espanol :
Prepara tus mejores disfraces… ¡a monstruos, brujas y pequeños vampiros les espera una tarde terrorífica!
L’événement Halloween APE Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2025-10-17 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme