Halloween APE Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne samedi 25 octobre 2025.

Salle des fêtes Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Préparez vos plus beaux costumes… monstres, sorcières et petits vampires sont attendus pour une après-midi terrifiante !

Salle des fêtes Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apetonnayboutonne@gmail.com

English :

Get your best costumes ready… monsters, witches and little vampires are in for a terrifying afternoon!

German :

Bereite deine schönsten Kostüme vor? Monster, Hexen und kleine Vampire werden für einen gruseligen Nachmittag erwartet!

Italiano :

Preparate i vostri costumi migliori: mostri, streghe e piccoli vampiri saranno protagonisti di un pomeriggio terrificante!

Espanol :

Prepara tus mejores disfraces… ¡a monstruos, brujas y pequeños vampiros les espera una tarde terrorífica!

