Halloween Après-midi Halloween Salle des fêtes Argentonnay samedi 25 octobre 2025.
Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Après-midi Halloween pour les enfants, organisée par le comité des fêtes de La Chapelle Gaudin.
Jeux, activités et goûter d’halloween, venez avec vos déguisements les plus effrayants.
Uniquement sur réservation avant le 22/10. .
Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 32 10 75 comitedesfetes.lachapellegaudin@gmail.com
