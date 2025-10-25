Halloween Après-midi Halloween Salle des fêtes Argentonnay

Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 3 EUR

Tarif de base plein tarif

25 octobre 2025

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Après-midi Halloween pour les enfants, organisée par le comité des fêtes de La Chapelle Gaudin.

Jeux, activités et goûter d’halloween, venez avec vos déguisements les plus effrayants.

Uniquement sur réservation avant le 22/10. .

Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 32 10 75 comitedesfetes.lachapellegaudin@gmail.com

