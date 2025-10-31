Halloween Après-midi jeux vidéo Rue du 19 Mars 1962 Léognan
Halloween Après-midi jeux vidéo
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Halloween promet d’être merveilleusement horrifique cette année avec une après-midi jeux vidéo thématique proposé par la Maison des jeunes et la bibliothèque de 14h à 16h30
Puis des animations et un défilé déguisé le 31 octobre à partir de 17h dans le parc de Pontaulic organisé par le Conseil Municipal des jeunes. .
