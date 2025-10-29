Halloween Aquatique Aquaciné Salles-Curan
Halloween Aquatique Aquaciné Salles-Curan mercredi 29 octobre 2025.
Halloween Aquatique Aquaciné
1 route du stade Salles-Curan Aveyron
Début : Mercredi 2025-10-29
2025-10-29
20h Espace ô Lévézou. Film projeté dans l’eau à la tombée de la nuit. 13,90€, sur réservation au 05 65 60 55 59.
1 route du stade Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 55 59 contact@espace-o-levezou.com
English :
8pm Espace ô Lévézou. Film projected in the water at dusk. 13.90, by reservation 05 65 60 55 59.
German :
20 Uhr Espace ô Lévézou. Der Film wird bei Einbruch der Dunkelheit im Wasser gezeigt. 13,90?, mit Reservierung unter 05 65 60 55 59.
Italiano :
20:00 Espace ô Lévézou. Film proiettato nell’acqua al tramonto. 13.90, prenotazione obbligatoria allo 05 65 60 55 59.
Espanol :
20.00 h Espace ô Lévézou. Proyección de una película en el agua al atardecer. 13.90 h, previa reserva en el 05 65 60 55 59.
L’événement Halloween Aquatique Aquaciné Salles-Curan a été mis à jour le 2025-10-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)