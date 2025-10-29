Halloween Aquatique Aquaciné Salles-Curan

1 route du stade Salles-Curan Aveyron

20h Espace ô Lévézou. Film projeté dans l’eau à la tombée de la nuit. 13,90€, sur réservation au 05 65 60 55 59.

1 route du stade Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 55 59 contact@espace-o-levezou.com

English :

8pm Espace ô Lévézou. Film projected in the water at dusk. 13.90, by reservation 05 65 60 55 59.

German :

20 Uhr Espace ô Lévézou. Der Film wird bei Einbruch der Dunkelheit im Wasser gezeigt. 13,90?, mit Reservierung unter 05 65 60 55 59.

Italiano :

20:00 Espace ô Lévézou. Film proiettato nell’acqua al tramonto. 13.90, prenotazione obbligatoria allo 05 65 60 55 59.

Espanol :

20.00 h Espace ô Lévézou. Proyección de una película en el agua al atardecer. 13.90 h, previa reserva en el 05 65 60 55 59.

