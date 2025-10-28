Halloween: ateliers créatifs à la médiathèque LOURDES Lourdes
Halloween: ateliers créatifs à la médiathèque
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
Création de masques d’Halloween et de guirlandes le mardi 28 octobre 2025 à la médiathèque de Lourdes.
Plusieurs séances entre 14h et 17h.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Entrée libre.
Renseignements aux coordonnées ci-dessous.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
English :
Creation of Halloween masks and garlands on Tuesday, October 28, 2025 at the Lourdes media library.
Several sessions between 2pm and 5pm.
For children aged 6 to 12.
Free admission.
Contact details below.
German :
Erstellen von Halloween-Masken und Girlanden am Dienstag, den 28. Oktober 2025 in der Mediathek in Lourdes.
Mehrere Sitzungen zwischen 14:00 und 17:00 Uhr.
Für Kinder von 6 bis 12 Jahren.
Freier Eintritt.
Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Creazione di maschere e festoni di Halloween martedì 28 ottobre 2025 presso la biblioteca multimediale di Lourdes.
Diverse sessioni tra le 14.00 e le 17.00.
Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Ingresso libero.
Dettagli di contatto qui sotto.
Espanol :
Creación de máscaras y guirnaldas de Halloween el martes 28 de octubre de 2025 en la biblioteca multimedia de Lourdes.
Varias sesiones entre las 14h y las 17h.
Para niños de 6 a 12 años.
Entrada gratuita.
Datos de contacto.
