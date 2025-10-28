Halloween: ateliers créatifs à la médiathèque LOURDES Lourdes

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

2025-10-28

Création de masques d’Halloween et de guirlandes le mardi 28 octobre 2025 à la médiathèque de Lourdes.

Plusieurs séances entre 14h et 17h.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Entrée libre.

Renseignements aux coordonnées ci-dessous.

English :

Creation of Halloween masks and garlands on Tuesday, October 28, 2025 at the Lourdes media library.

Several sessions between 2pm and 5pm.

For children aged 6 to 12.

Free admission.

Contact details below.

German :

Erstellen von Halloween-Masken und Girlanden am Dienstag, den 28. Oktober 2025 in der Mediathek in Lourdes.

Mehrere Sitzungen zwischen 14:00 und 17:00 Uhr.

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Freier Eintritt.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Creazione di maschere e festoni di Halloween martedì 28 ottobre 2025 presso la biblioteca multimediale di Lourdes.

Diverse sessioni tra le 14.00 e le 17.00.

Per bambini dai 6 ai 12 anni.

Ingresso libero.

Dettagli di contatto qui sotto.

Espanol :

Creación de máscaras y guirnaldas de Halloween el martes 28 de octubre de 2025 en la biblioteca multimedia de Lourdes.

Varias sesiones entre las 14h y las 17h.

Para niños de 6 a 12 años.

Entrada gratuita.

Datos de contacto.

L’événement Halloween: ateliers créatifs à la médiathèque Lourdes a été mis à jour le 2025-09-09 par OT de Lourdes|CDT65