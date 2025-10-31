Halloween au Barablabla Le Barablabla Montignac-Lascaux

Halloween au Barablabla Le Barablabla Montignac-Lascaux vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Barablabla

Le Barablabla 17 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

17h ateliers tous âges (participation libre), 17h 21h tirage de cartes (5€ la question). 19h30 31h30 enquête criminelle (5€ pers). 21h30 1h30 karaoké d’Halloween

Au programme

A partir de 17h

Ateliers tous âges maquillage, coiffure, creusage de citrouilles (Emmenez vos citrouilles). Participation libre.

17h 21h

Tirage de cartes par une cartomancienne (5€ la question)

19h30 21h30

Enquête criminelle seul ou à plusieurs, costumés ou pas, venez enquêter sur la tentative de meurtre sur la mascotte Jiminy !

Sur réservation se présenter à 19h (5€/personne) ou en en aval au Barablabla (les 10 15 ans doivent être accompagnés d’un majeur).

Places limitées à 40 personnes

21h30 1h30

Karaoké d’Halloween avec Jordane Manen. Catalogue international

Costumes, maquillage, accessoires souhaités .

Le Barablabla 17 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 06 73

English : Halloween au Barablabla

5pm: workshops for all ages (free participation), 5pm 9pm: card draw (5? per question). 7.30pm 3.30pm: criminal investigation (5? pers). 9:30 pm 1:30 am: Halloween karaoke

German : Halloween au Barablabla

17 Uhr: Workshops für alle Altersgruppen (Teilnahme frei), 17 21 Uhr: Kartenlegen (5? pro Frage). 19.30 31.30 Uhr: Kriminalistische Untersuchung (5? Person). 21:30 1:30 Uhr: Halloween-Karaoke

Italiano :

ore 17.00: laboratori per tutte le età (partecipazione gratuita), ore 17.00 21.00: estrazione di carte (5? a domanda). 19.30 15.30: indagine criminale (5? pers). 21.30 1.30: karaoke di Halloween

Espanol : Halloween au Barablabla

17.00 h: talleres para todas las edades (participación libre), 17.00 h 21.00 h: sorteo de cartas (5? por pregunta). 19.30 h 15.30 h: investigación criminal (5? pers). 21.30 h 01.30 h: karaoke de Halloween

L’événement Halloween au Barablabla Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère