Halloween au Café Liautaud Brasserie Café Liautaud Cassis

Vendredi 31 octobre 2025. Brasserie Café Liautaud 2 Avenue Victor Hugo Cassis Bouches-du-Rhône
Le vendredi 31 octobre, venez fêter Halloween autour d’un goûter au Café Liautaud.
Goûter effrayant (crêpe et boissons + atelier maquillage) 15€
Atelier maquillage 10€
Réservation au 04 51 68 02 02 .
Brasserie Café Liautaud 2 Avenue Victor Hugo Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 59 81 54
English :
Come and celebrate Halloween with a snack at Café Liautaud on Friday October 31.
German :
Am Freitag, den 31. Oktober, können Sie im Café Liautaud bei einem Snack Halloween feiern.
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween con uno spuntino al Café Liautaud venerdì 31 ottobre.
Espanol :
Venga a celebrar Halloween con una merienda en el Café Liautaud el viernes 31 de octubre.
