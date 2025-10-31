Halloween au Centre Aqualudique Parc des Sports de la Loue Saint-Victor
Halloween au Centre Aqualudique Parc des Sports de la Loue Saint-Victor vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au Centre Aqualudique
Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 21:00:00
2025-10-31
Venez frissonner au centre aqualudique à l’occasion d’Halloween.
Venez déguisés !
English :
Come and chill out at the aqualudic center this Halloween.
Come in costume!
German :
Lassen Sie sich an Halloween im Wassersportzentrum erschauern.
Kommen Sie verkleidet!
Italiano :
Venite a rabbrividire al centro acqualudico questo Halloween.
Venite vestiti!
Espanol :
Ven a estremecerte al centro acualúdico este Halloween.
¡Ven disfrazado!
