Halloween au Centre Aqualudique Parc des Sports de la Loue Saint-Victor

Halloween au Centre Aqualudique Parc des Sports de la Loue Saint-Victor vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Centre Aqualudique

Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Venez frissonner au centre aqualudique à l’occasion d’Halloween.

Venez déguisés !

.

Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60

English :

Come and chill out at the aqualudic center this Halloween.

Come in costume!

German :

Lassen Sie sich an Halloween im Wassersportzentrum erschauern.

Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

Venite a rabbrividire al centro acqualudico questo Halloween.

Venite vestiti!

Espanol :

Ven a estremecerte al centro acualúdico este Halloween.

¡Ven disfrazado!

L’événement Halloween au Centre Aqualudique Saint-Victor a été mis à jour le 2025-10-16 par Montluçon Tourisme