Halloween au Centre Aquatique Crépy-en-Valois

jeudi 23 octobre 2025.

Halloween au Centre Aquatique

Avenue des Erables Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 4.3 – 4.3 – 5.35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-10-23 13:30:00

fin : 2025-10-23 15:30:00

Date(s) :

2025-10-23

Halloween s’invite dans votre centre aquatique ! … et les créatures de l’eau commencent déjà à se réveiller ! ‍♀️

Venez fêter Halloween avec nous dans une ambiance mystérieuse et festive, que vous soyez petit pirate ou grande sorcière ! ‍☠️ ‍♀️

Grand Bain:

Pour les plus grands, venez vous amuser sur la structure… si vous osez !

Rendez-vous le jeudi 23 octobre de 13h30 à 15h30.

Bonbons ou sorts ? A vous de choisir…

Avenue des Erables Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 11 30

English :

? Halloween is coming to your aquatic center! … and the water creatures are already starting to wake up! ?????

Come and celebrate Halloween with us in a mysterious and festive atmosphere, whether you’re a little pirate or a big witch! ????????

? Grand Bain:

For the grown-ups, come and have fun on the structure… if you dare! ??

? See you on Thursday, October 23, from 1:30 to 3:30 pm.

trick or treat? The choice is yours…

German :

? Halloween hält Einzug in Ihr Wassersportzentrum!? … und die Wasserkreaturen beginnen bereits zu erwachen! ?????

Feiern Sie mit uns Halloween in einer geheimnisvollen und festlichen Atmosphäre, egal ob Sie ein kleiner Pirat oder eine große Hexe sind! ????????

? Großes Bad:

Für die Größeren gibt es eine Struktur, auf der sie sich vergnügen können… wenn sie sich trauen!??

? Treffpunkt: Donnerstag, den 23. Oktober von 13:30 bis 15:30 Uhr.

?Süßigkeiten oder Zaubersprüche? Die Wahl liegt bei Ihnen…

Italiano :

? Halloween sta arrivando nel vostro centro acquatico! … e le creature acquatiche stanno già iniziando a svegliarsi! ?????

Vieni a festeggiare Halloween con noi in un’atmosfera misteriosa e festosa, che tu sia un piccolo pirata o una grande strega! ????????

? Grand Bain:

Per i grandi, venite a divertirvi sulla struttura… se ne avete il coraggio!

? Ci vediamo giovedì 23 ottobre dalle 13.30 alle 15.30.

dolci o incantesimi? A voi la scelta…

Espanol :

? Halloween llega a tu centro acuático! … ¡y las criaturas acuáticas ya empiezan a despertarse! ?????

Ven a celebrar Halloween con nosotros en un ambiente misterioso y festivo, ya seas un pequeño pirata o una gran bruja! ????????

? Grand Bain:

Para los mayores, ven a divertirte en la estructura… ¡si te atreves!??

? Nos vemos el jueves 23 de octubre de 13.30 a 15.30 h.

¿dulces o hechizos? Usted elige…

L’événement Halloween au Centre Aquatique Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme du Pays Valois