Halloween au Centre Aquatique du Valois Crépy-en-Valois

Halloween au Centre Aquatique du Valois Crépy-en-Valois mardi 21 octobre 2025.

Halloween au Centre Aquatique du Valois

Avenue des Erables Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 4.3 – 4.3 – 5.35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Halloween s’invite dans votre centre aquatique ! … et les créatures de l’eau commencent déjà à se réveiller ! ‍♀️

Venez fêter Halloween avec nous dans une ambiance mystérieuse et festive, que vous soyez petit pirate ou grande sorcière ! ‍☠️ ‍♀️

Petit Bain:

Pour les plus jeunes, des animations ludiques et des jeux aquatiques ✨

Rendez-vous le mardi 21 octobre de 10h à 11h30

Bonbons ou sorts ? A vous de choisir…

Avenue des Erables Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 11 30

English :

? Halloween is coming to your aquatic center! … and the water creatures are already starting to wake up! ?????

Come and celebrate Halloween with us in a mysterious and festive atmosphere, whether you’re a little pirate or a big witch! ????????

? Petit Bain:

For the little ones, fun activities and water games?

? See you on Tuesday, October 21, from 10 to 11:30 a.m

?candy or spells? The choice is yours…

German :

? Halloween hält Einzug in Ihr Wassersportzentrum!? … und die Wasserkreaturen beginnen bereits zu erwachen! ?????

Feiern Sie mit uns Halloween in einer geheimnisvollen und festlichen Atmosphäre, egal ob Sie ein kleiner Pirat oder eine große Hexe sind! ????????

? Kleines Bad:

Für die Jüngsten gibt es Spielanimationen und Wasserspiele?

? Treffpunkt am Dienstag, den 21. Oktober von 10:00 bis 11:30 Uhr

süßigkeiten oder Zaubersprüche? Sie haben die Wahl…

Italiano :

? Halloween sta arrivando nel vostro centro acquatico! … e le creature acquatiche stanno già iniziando a svegliarsi! ?????

Vieni a festeggiare Halloween con noi in un’atmosfera misteriosa e festosa, che tu sia un piccolo pirata o una grande strega! ????????

? Petit Bain:

Per i più piccoli, attività divertenti e giochi d’acqua?

? Appuntamento martedì 21 ottobre, dalle 10.00 alle 11.30

dolci o incantesimi? A voi la scelta…

Espanol :

? Halloween llega a tu centro acuático! … ¡y las criaturas acuáticas ya empiezan a despertarse! ?????

Ven a celebrar Halloween con nosotros en un ambiente misterioso y festivo, ya seas un pequeño pirata o una gran bruja! ????????

? Petit Bain:

Para los más pequeños, actividades lúdicas y juegos acuáticos?

? Cita el martes 21 de octubre de 10.00 a 11.30 h

¿Dulces o hechizos? Usted elige…

