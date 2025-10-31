Halloween au Centre aquatique L’Île verte Briare

Le Centre aquatique de l’Île Verte à Briare célèbre Halloween le jeudi 31 octobre de 15h à 17h ! Une animation spéciale pour les enfants à partir de 8 ans, entre défis, jeux et ambiance frissonnante. Tarif 4 €.

Le Centre aquatique de l’Île Verte à Briare plonge dans l’ambiance d’Halloween le jeudi 31 octobre, de 15 h à 17 h. Une animation ludique et un peu terrifiante attend les enfants à partir de 8 ans pour un après-midi de jeux, de défis et de rires dans une atmosphère aux couleurs de l’automne. Entre citrouilles, éclats de rire et frissons, cette activité promet un moment convivial à partager entre amis ou en famille. Une belle occasion de célébrer Halloween autrement, les pieds dans l’eau, au cœur du centre aquatique. Tarif 4 €. Renseignements et inscriptions au 02 38 31 26 87. L’Île Verte Rue des Prés Gris, 45250 Briare. Plus d’informations sur www.lileverte.fr 4 .

Rue des Prés Gris Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 26 87

English :

The Centre aquatique de l’Île Verte in Briare celebrates Halloween on Thursday October 31st from 3pm to 5pm! A special event for children aged 8 and over, featuring challenges, games and a spooky atmosphere. Price: 4 ?

German :

Das Centre Aquatique de l’Île Verte in Briare feiert am Donnerstag, den 31. Oktober von 15.00 bis 17.00 Uhr Halloween! Eine spezielle Animation für Kinder ab 8 Jahren, zwischen Herausforderungen, Spielen und gruseliger Atmosphäre. Preis: 4 ?

Italiano :

Il centro acquatico Île Verte di Briare festeggia Halloween giovedì 31 ottobre dalle 15.00 alle 17.00! Un evento speciale per i bambini dagli 8 anni in su, con sfide, giochi e un’atmosfera spettrale. Prezzo: 4?

Espanol :

El centro acuático Île Verte de Briare celebra Halloween el jueves 31 de octubre de 15:00 a 17:00 Un evento especial para niños a partir de 8 años, con desafíos, juegos y un ambiente espeluznante. Precio: 4?

