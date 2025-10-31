Halloween au centre aquatique Océalis Rue du Vieux Chemin La Hague

Halloween au centre aquatique Océalis Rue du Vieux Chemin La Hague vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au centre aquatique Océalis

Rue du Vieux Chemin Beaumont Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Venez célébrer Halloween au centre aquatique Océalis !

Au programme

Coloration de l’eau des bassins,

Chasse aux bonbons,

Goûter,

Décoration,

Diffusion d’un film d’Halloween . .

Rue du Vieux Chemin Beaumont Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 82 90 piscine.ocealis@lecotentin.fr

English : Halloween au centre aquatique Océalis

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au centre aquatique Océalis La Hague a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Cotentin La Hague