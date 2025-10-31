HALLOWEEN AU CENTRE NAUTIQUE Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins
HALLOWEEN AU CENTRE NAUTIQUE Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN AU CENTRE NAUTIQUE
Plage de l’Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:45:00
fin : 2025-10-31 17:15:00
Date(s) :
2025-10-31
HALLOWEEN AU CENTRE NAUTIQUE
Viens faire peur à ton moniteur, déguisé en horreur !
Inscris-toi sur la séance en char à voile, du 31 octobre de 15h45 à 17h15 et si tu viens déguisé, tu repartiras avec des surprises horribles !
Réservation au 02 40 64 49 41 ou via notre site Internet https://cn-saint-brevin.fr/ .
Plage de l’Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 41 centrenautique@saint-brevin.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement HALLOWEEN AU CENTRE NAUTIQUE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Saint Brevin