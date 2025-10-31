HALLOWEEN AU CENTRE NAUTIQUE Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

HALLOWEEN AU CENTRE NAUTIQUE

Plage de l'Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

31 octobre 2025, 15:45

17:15

2025-10-31

Viens faire peur à ton moniteur, déguisé en horreur !

Inscris-toi sur la séance en char à voile, du 31 octobre de 15h45 à 17h15 et si tu viens déguisé, tu repartiras avec des surprises horribles !

Réservation au 02 40 64 49 41 ou via notre site Internet https://cn-saint-brevin.fr/ .

Plage de l’Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 41 centrenautique@saint-brevin.fr

