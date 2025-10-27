Halloween au Centre Nautique Centre Nautique Sarreguemines

Halloween au Centre Nautique Centre Nautique Sarreguemines lundi 27 octobre 2025.

Halloween au Centre Nautique

Centre Nautique Avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-31 15:30:00

2025-10-27

Le Centre Nautique se déguise et propose à vos enfants une totale immersion dans l’univers d’Halloween !

De nombreuses animations proposées défis, parcours, l’antre aux bonbons maudits, la salle de l’effroi …

Venez plonger dans la terreur et la joie, découvrez le centre nautique sous un autre jour et fêter A l’Eau Ween en gagnant des bonbons … ou un sort !

(Les enfants de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte, respect des régles de sécurité obligatoire !)Enfants

Centre Nautique Avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 95 03 30 contact@agglo-sarreguemines.fr

English :

The Centre Nautique dresses up and invites your children to immerse themselves in the world of Halloween!

We’ve got a whole host of activities on offer, including challenges, trails, the den of cursed candy and the fright room…

Come and plunge into terror and joy, discover the nautical center in a new light and celebrate A l’Eau Ween by winning candy … or a spell!

(Children aged 11 and under must be accompanied by an adult, and safety rules must be observed!)

German :

Das Centre Nautique verkleidet sich und bietet Ihren Kindern ein totales Eintauchen in die Welt von Halloween!

Zahlreiche Animationen werden angeboten: Herausforderungen, Parcours, die Höhle der verfluchten Bonbons, der Raum des Schreckens …

Tauchen Sie ein in Schrecken und Freude, entdecken Sie das Wassersportzentrum in einem anderen Licht und feiern Sie A l’Eau Ween , indem Sie Süßigkeiten gewinnen … oder einen Zauberspruch!

(Kinder bis 11 Jahre müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, die Einhaltung der Sicherheitsregeln ist Pflicht)!

Italiano :

Il Centre Nautique si veste a festa per immergere i vostri bambini nel mondo di Halloween!

Sono previste numerose attività, tra cui sfide, un percorso dolcetto o scherzetto , la tana dei dolci maledetti, la stanza dello spavento, ecc.

Venite a immergervi nel terrore e nell’allegria, a scoprire il centro di sport acquatici sotto una luce diversa e a festeggiare A l’Eau Ween vincendo dolci… o un incantesimo!

(I bambini fino a 11 anni devono essere accompagnati da un adulto, rispettare le regole di sicurezza)

Espanol :

El Centre Nautique se viste de gala para sumergir a sus hijos en el mundo de Halloween

Se proponen numerosas actividades: desafíos, recorrido truco o trato , la guarida de los caramelos malditos, la sala del terror, etc.

Venga y sumérjase en el terror y la alegría, descubra el centro náutico bajo una luz diferente y celebre A l’Eau Ween ganando caramelos… ¡o un hechizo!

(Los niños menores de 11 años deben ir acompañados de un adulto y respetar las normas de seguridad)

