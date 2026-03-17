Halloween au château

31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

L’automne est arrivé et la fête d’Halloween se prépare ! Venez découvrir le parc et le château d’Azay-le-Ferron hantés pour l’occasion… Quand la nuit tombe, le château se transforme en demeure hantée. Entrez si vous l’osez !Familles

Halloween revient au château d’Azay-le-Ferron pour la 14eme édition, avec des animations toujours très variées

Chasse aux bonbons écœurants dans le parc toute la journée, maquillage dégoutant enfant 10h-12h30 et 13h30-18h (2 €), terrifiant escape game 14h-18h, vente de pommes et de courges des jardins du château. Grand jeu de piste effrayant, en autonomie dans le parc, durée: 1 heure. Histoires de sorcière à 11h, 15h et 16h30, durée 45 mn. Marionnettes maléfiques à 14h30 et à 16h. Balade en poneys pour se faire peur à partir de 14h (3€). Concours de la citrouille la plus terrifiante. Venez avec votre citrouille décorée (Vote à 16h et remise des lots à 17h). Restauration Food truck Big Burger , crêpes. 2 .

31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

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English :

Autumn has arrived and the Halloween party is getting ready! Come and discover the park and the castle of Azay-le-Ferron haunted for the occasion… Halloween in the castle , pumpkin contest.

L’événement Halloween au château Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne