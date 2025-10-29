Halloween au Château Barrabino Château Barrabino – Forbach
Halloween au Château Barrabino Château Barrabino – Forbach mercredi 29 octobre 2025.
Halloween au Château Barrabino
Château Barrabino – Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-29 13:30:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29
À l’occasion d’Halloween, l’Office de Tourisme du Pays de Forbach vous invite à plonger dans une ambiance terriblement festive ! Venez récupérer gratuitement votre citrouille (quantités limitées) et participez au concours de citrouilles découpées. Tout au long de la journée, profitez d’animations gratuites
– Maquillages effrayants réalisés par une maquilleuse professionnelle.
– Tatouages éphémères pour donner des frissons aux parents.
– Concours de dessin avec de monstrueux lots à gagner.
– Distribution de bonbons ensorcelés.
– Un décor d’Halloween pour immortaliser en photo vos plus belles grimaces !
Préparez vos costumes, nous vous attendons !
Animation gratuite.Tout public
Château Barrabino – Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com
English :
For Halloween, the Pays de Forbach Tourist Office invites you to immerse yourself in a terribly festive atmosphere! Pick up your free pumpkin (quantities limited) and take part in the pumpkin carving competition. Throughout the day, enjoy free entertainment:
– Spooky make-up by a professional make-up artist.
– Ephemeral tattoos to give parents the shivers.
– Drawing competition with monstrous prizes to be won.
– Bewitched candy distribution.
– A Halloween decor to immortalize your best faces!
Get your costumes ready, we’re waiting for you!
Free entertainment.
German :
Anlässlich von Halloween lädt Sie das Office de Tourisme du Pays de Forbach dazu ein, in eine festliche Atmosphäre einzutauchen! Holen Sie sich kostenlos Ihren Kürbis ab (begrenzte Anzahl) und nehmen Sie am Wettbewerb für zerschnittene Kürbisse teil. Den ganzen Tag über werden kostenlose Animationen angeboten:
– Gruselige Make-ups von einer professionellen Maskenbildnerin.
– Kurzlebige Tattoos, um den Eltern einen Schauer über den Rücken zu jagen.
– Zeichenwettbewerb mit monströsen Preisen zu gewinnen.
– Verteilung von verhexten Süßigkeiten.
– Eine Halloween-Kulisse, um Ihre schönsten Grimassen auf Fotos zu verewigen!
Halten Sie Ihre Kostüme bereit, wir erwarten Sie!
Kostenlose Unterhaltung.
Italiano :
In occasione di Halloween, l’Ufficio del Turismo del Pays de Forbach vi invita a partecipare al divertimento festivo! Ritirate la vostra zucca gratuita (le quantità sono limitate) e partecipate al concorso di intaglio di zucche. Per tutta la giornata, intrattenimento gratuito:
– Trucco spaventoso realizzato da una truccatrice professionista.
– Tatuaggi effimeri per far venire i brividi ai genitori.
– Concorso di disegno con premi mostruosi in palio.
– Distribuzione di dolci stregati.
– Una decorazione di Halloween per immortalare i vostri volti migliori!
Preparate i vostri costumi, vi aspettiamo!
Intrattenimento gratuito.
Espanol :
Este Halloween, la Oficina de Turismo del País de Forbach le invita a participar en la fiesta Recoja su calabaza gratis (las cantidades son limitadas) y participe en el concurso de tallado de calabazas. Durante todo el día, disfrute de actividades de animación gratuitas:
– Maquillaje terrorífico a cargo de un maquillador profesional.
– Tatuajes efímeros para dar escalofríos a los padres.
– Concurso de dibujo con premios monstruosos.
– Reparto de caramelos embrujados.
– Una decoración de Halloween para capturar vuestras mejores caras
Preparad vuestros disfraces, ¡os esperamos!
Entretenimiento gratuito.
