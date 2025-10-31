Halloween au Château de Belcastel Belcastel

Halloween au Château de Belcastel

Halloween au Château de Belcastel Belcastel vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Château de Belcastel

Château de Belcastel Belcastel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-01

Date(s) :
2025-10-31

Le légendaire Château de Belcastel se pare de mystère et de frissons à l’occasion d’Halloween !
Pendant trois jours exceptionnels, petits et grands sont invités à vivre une expérience unique dans l’un des plus beaux villages de France.
Pour les enfants — Un jeu effrayamment amusant
Durant la journée, les jeunes visiteurs pourront participer à un grand jeu d’Halloween au cœur du château. En résolvant énigmes et défis cachés dans les salles médiévales, ils pourront gagner une récompense surprise bien méritée ! Une aventure ludique et magique, parfaite pour les familles.
Pour les adultes — Visites nocturnes hantées
À la tombée de la nuit, le château révèle une tout autre facette… Des visites nocturnes spéciales Halloween sont organisées tous les soirs aux horaires suivants • 19h00 • 20h45
Plongés dans la pénombre des vieilles pierres, les visiteurs découvriront légendes et secrets inquiétants. Frissons garantis !
Informations pratiques
• Dates 31 octobre, 1er et 2 novembre 2025
• Lieu Château de Belcastel, Aveyron
• Activités adaptées aux enfants en journée
• Visites nocturnes réservées aux adultes ou aux adolescents accompagnés
Réservations obligatoires pour les visites nocturnes
Plus d’informations et billetterie https://www.chateaubelcastel.com/halloween2025   .

Château de Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 17 06  laura@chateaubelcastel.com

English :

The legendary Château de Belcastel is decked out in mystery and thrills for Halloween!

German :

Das legendäre Schloss Belcastel wird zu Halloween in ein geheimnisvolles und gruseliges Gewand gehüllt!

Italiano :

Il leggendario Château de Belcastel si veste di mistero e brividi per Halloween!

Espanol :

El legendario castillo de Belcastel se viste de misterio y emoción para Halloween

L’événement Halloween au Château de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)