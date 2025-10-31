Halloween au Château de Belcastel Belcastel

Halloween au Château de Belcastel Belcastel vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Château de Belcastel

Château de Belcastel Belcastel Aveyron

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

2025-10-31

Le légendaire Château de Belcastel se pare de mystère et de frissons à l’occasion d’Halloween !

Pendant trois jours exceptionnels, petits et grands sont invités à vivre une expérience unique dans l’un des plus beaux villages de France.

Pour les enfants — Un jeu effrayamment amusant

Durant la journée, les jeunes visiteurs pourront participer à un grand jeu d’Halloween au cœur du château. En résolvant énigmes et défis cachés dans les salles médiévales, ils pourront gagner une récompense surprise bien méritée ! Une aventure ludique et magique, parfaite pour les familles.

Pour les adultes — Visites nocturnes hantées

À la tombée de la nuit, le château révèle une tout autre facette… Des visites nocturnes spéciales Halloween sont organisées tous les soirs aux horaires suivants • 19h00 • 20h45

Plongés dans la pénombre des vieilles pierres, les visiteurs découvriront légendes et secrets inquiétants. Frissons garantis !

Informations pratiques

• Dates 31 octobre, 1er et 2 novembre 2025

• Lieu Château de Belcastel, Aveyron

• Activités adaptées aux enfants en journée

• Visites nocturnes réservées aux adultes ou aux adolescents accompagnés

Réservations obligatoires pour les visites nocturnes

Plus d’informations et billetterie https://www.chateaubelcastel.com/halloween2025 .

Château de Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 17 06 laura@chateaubelcastel.com

English :

The legendary Château de Belcastel is decked out in mystery and thrills for Halloween!

German :

Das legendäre Schloss Belcastel wird zu Halloween in ein geheimnisvolles und gruseliges Gewand gehüllt!

Italiano :

Il leggendario Château de Belcastel si veste di mistero e brividi per Halloween!

Espanol :

El legendario castillo de Belcastel se viste de misterio y emoción para Halloween

L’événement Halloween au Château de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)