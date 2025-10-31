Halloween au Château de Belcastel Belcastel
Halloween au Château de Belcastel Belcastel vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au Château de Belcastel
Château de Belcastel Belcastel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-31
Le légendaire Château de Belcastel se pare de mystère et de frissons à l’occasion d’Halloween !
Pendant trois jours exceptionnels, petits et grands sont invités à vivre une expérience unique dans l’un des plus beaux villages de France.
Pour les enfants — Un jeu effrayamment amusant
Durant la journée, les jeunes visiteurs pourront participer à un grand jeu d’Halloween au cœur du château. En résolvant énigmes et défis cachés dans les salles médiévales, ils pourront gagner une récompense surprise bien méritée ! Une aventure ludique et magique, parfaite pour les familles.
Pour les adultes — Visites nocturnes hantées
À la tombée de la nuit, le château révèle une tout autre facette… Des visites nocturnes spéciales Halloween sont organisées tous les soirs aux horaires suivants • 19h00 • 20h45
Plongés dans la pénombre des vieilles pierres, les visiteurs découvriront légendes et secrets inquiétants. Frissons garantis !
Informations pratiques
• Dates 31 octobre, 1er et 2 novembre 2025
• Lieu Château de Belcastel, Aveyron
• Activités adaptées aux enfants en journée
• Visites nocturnes réservées aux adultes ou aux adolescents accompagnés
Réservations obligatoires pour les visites nocturnes
Plus d’informations et billetterie https://www.chateaubelcastel.com/halloween2025 .
Château de Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 17 06 laura@chateaubelcastel.com
English :
The legendary Château de Belcastel is decked out in mystery and thrills for Halloween!
German :
Das legendäre Schloss Belcastel wird zu Halloween in ein geheimnisvolles und gruseliges Gewand gehüllt!
Italiano :
Il leggendario Château de Belcastel si veste di mistero e brividi per Halloween!
Espanol :
El legendario castillo de Belcastel se viste de misterio y emoción para Halloween
L’événement Halloween au Château de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)