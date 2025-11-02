Halloween au Château de Bouteville Bouteville

Halloween au Château de Bouteville Bouteville dimanche 2 novembre 2025.

impasse du Chateau Bouteville Charente

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Venez déjouer les esprits du Château de Bouteville. Dans un escape game inédit, découvrez le château de Bouteville autrement. Mais attention… Vous n’êtes pas les seuls occupants du château..

Renseignements er réservations au 05 45 36 03 65.

impasse du Chateau Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 64 30

English :

Come and thwart the spirits of Château de Bouteville. Discover the Château de Bouteville in a whole new way, in a unique escape game. But beware? You’re not the only occupants of the château…

Information and reservations on 05 45 36 03 65.

German :

Überlisten Sie die Geister des Château de Bouteville. Entdecken Sie das Schloss Bouteville in einem neuartigen Escape Game. Aber Vorsicht! Sie sind nicht die einzigen Bewohner des Schlosses…

Informationen und Reservierungen unter 05 45 36 03 65.

Italiano :

Venite a contrastare gli spiriti dello Château de Bouteville. Scoprite lo Château de Bouteville da un’angolazione diversa in questo gioco di fuga unico. Ma siete avvertiti? Non siete gli unici occupanti del castello.

Informazioni e prenotazioni al numero 05 45 36 03 65.

Espanol :

Ven y desbarata los espíritus del Château de Bouteville. Descubra el Château de Bouteville desde un ángulo diferente en este juego de escape único. Pero, ¿está advertido? Ustedes no son los únicos ocupantes del castillo.

Información y reservas en el 05 45 36 03 65.

