Halloween au Château de Cazeneuve

Château Royal de Cazeneuve Préchac

samedi 18 octobre 2025.

Château Royal de Cazeneuve
Cazeneuve
Préchac
Gironde

Début : 2025-10-18 15:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-18 2025-10-20 2025-10-25 2025-10-27 2025-11-01

Dans quelques pièces, une décoration aux couleurs de l’automne, mais surtout d’Halloween, viendra transformer la demeure d’Henri IV et de la Reine Margot en un château des plus terrifiants. La cuisine médiévale deviendra un antre de sorcière où se mêleront élixirs magiques et toutes sortes de cucurbitacées. Dans l’exposition d’animaux naturalisés habituellement si paisible, les cerfs et les sangliers côtoieront les araignées géantes et autres créatures tout droit sorties de la forêt maudite. Et si vous vous approchez d’un peu trop près de la porte de la prison, vous ne serez pas à l’abri d’entendre le dernier prisonnier enfermé ici en 1536.

Les enfants pourront repartir avec un dessin aux couleurs d’halloween qu’ils auront dessiné.

Les enfants sont invités à venir déguisés enfin d’effrayer les fantômes du château, et peut-être bien que le Roi et la Reine offriront des sucreries … .

Château Royal de Cazeneuve
Cazeneuve
Préchac 33730
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 56 25 48 16
accueilchateaudecazeneuve@orange.fr

