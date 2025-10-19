Halloween au Château de Chantilly Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Début : 2025-10-19

fin : 2025-11-01

2025-10-19

Pour les vacances de la Toussaint, le Château de Chantilly propose une programmation pensée pour toute la famille.

Au programme des frissons et des découvertes !

-Les Nuits d’Halloween

Avez-vous déjà imaginé explorer le château dans le noir ?

À l’approche d’Halloween, quand la nuit tombe, les esprits se réveillent.

Munis d’une simple lampe torche, les visiteurs partent à la découverte des mystères et des légendes du château à l’occasion d’une visite guidée théâtralisée. Un parcours de visite unique a été pensé à travers les plus belles pièces du château, dans le clair-obscur. Quelques surprises vous attendent…

Une expérience unique déconseillée aux âmes sensibles ! Expérience fortement déconseillée aux moins de 7 ans.

Rythme des visites Départ des visites guidées toutes les 15 minutes (30 personnes maximum par créneau)

Durée 45 minutes

Âmes courageuses À partir de 7 ans (fortement déconseillé aux moins de 7 ans)

Tarifs et réservations à venir!

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

For the All Saints’ Day vacations, the Château de Chantilly is offering a program designed for the whole family.

On the program: thrills and discoveries!

-Halloween Nights

Have you ever imagined exploring the château in the dark?

As Halloween approaches, when night falls, spirits are awakened.

Armed with a simple flashlight, visitors can discover the mysteries and legends of the château on a theatrical guided tour. A unique itinerary has been devised through the château?s most beautiful rooms, in chiaroscuro. A few surprises await you?

Not for the faint-hearted! Not recommended for children under 7.

Tour schedule Guided tours depart every 15 minutes (maximum 30 people per tour)

Duration: 45 minutes

Brave souls: From age 7 (not recommended for under-7s)

Rates and reservations coming soon!

German :

Für die Allerheiligenferien bietet das Schloss von Chantilly ein Programm, das für die ganze Familie gedacht ist.

Auf dem Programm stehen Nervenkitzel und Entdeckungen!

-Die Halloween-Nächte

Haben Sie sich schon einmal vorgestellt, das Schloss im Dunkeln zu erkunden?

Wenn Halloween vor der Tür steht und die Nacht hereinbricht, erwachen die Geister.

Nur mit einer Taschenlampe ausgerüstet, machen sich die Besucher auf, um die Geheimnisse und Legenden des Schlosses bei einer theatralischen Führung zu entdecken. Es wurde ein einzigartiger Rundgang durch die schönsten Räume des Schlosses im Dunkeln geplant. Einige Überraschungen warten auf Sie?

Ein einzigartiges Erlebnis, von dem empfindliche Seelen abraten sollten! Kindern unter 7 Jahren wird von diesem Erlebnis dringend abgeraten.

Rhythmus der Besichtigungen Die Führungen starten alle 15 Minuten (maximal 30 Personen pro Zeitfenster)

Dauer: 45 Minuten

Mutige Seelen: Ab 7 Jahren (Kindern unter 7 Jahren wird dringend davon abgeraten)

Preise und Reservierungen folgen in Kürze!

Italiano :

Per le vacanze di Ognissanti, il Castello di Chantilly propone un programma pensato per tutta la famiglia.

In programma: emozioni e scoperte!

-Notti di Halloween

Avete mai immaginato di esplorare il castello al buio?

Con l’avvicinarsi di Halloween, quando cala la notte, gli spiriti si risvegliano.

Armati solo di una torcia, i visitatori possono scoprire i misteri e le leggende del castello durante una visita guidata drammatizzata. È stato ideato un percorso di visita unico attraverso le sale più belle del castello, in chiaroscuro. Vi aspetta qualche sorpresa?

Questa esperienza unica non è consigliata ai deboli di cuore! Non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 7 anni.

Orario delle visite: Le visite guidate partono ogni 15 minuti (massimo 30 persone per visita)

Durata: 45 minuti

Anime coraggiose: A partire dai 7 anni (fortemente raccomandato per i minori di 7 anni)

Prezzi e prenotazioni in arrivo!

Espanol :

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el castillo de Chantilly ofrece un programa pensado para toda la familia.

En el programa: ¡emociones y descubrimientos!

-Noches de Halloween

¿Alguna vez ha imaginado explorar el castillo en la oscuridad?

Al acercarse Halloween, cuando cae la noche, se despiertan los espíritus.

Armados únicamente con una linterna, los visitantes podrán descubrir los misterios y leyendas del castillo en una visita guiada teatralizada. Se ha ideado un recorrido único por las salas más bellas del castillo, en claroscuro. ¿Le esperan algunas sorpresas?

Esta experiencia única no está recomendada para los pusilánimes No recomendada para niños menores de 7 años.

Horario de las visitas Las visitas guiadas salen cada 15 minutos (máximo 30 personas por visita)

Duración: 45 minutos

Almas valientes: A partir de 7 años (muy recomendado para menores de 7 años)

Precios y reservas en breve

L’événement Halloween au Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2023-09-17 par Chantilly-Senlis Tourisme