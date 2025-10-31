Halloween au château de Falaise Place Guillaume le Conquérant Falaise

Halloween au château de Falaise Place Guillaume le Conquérant Falaise vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au château de Falaise

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Cet automne, profitez d’un programme d’animations riche en découvertes fabuleuses parcours conté,

visites interactives ou encore enquête en autonomie… le château Guillaume-le-Conquérant vous ouvre ses portes !

Pour la première fois, les familles sont mises à l’honneur à Halloween !

Conte illustré pour les plus jeunes, découverte du bestiaire médiéval pour les plus grands le 31 octobre, le château vous accueille toute la journée !

LA HACHE EN OR

Durée 30mn Conte illustré pour les 3 5 ans

Pour Farshad, pauvre bûcheron, nourrir chaque jour les siens est difficile.

Jusqu’au jour où il fait tomber sa hache dans un torrent et … devient riche !

Son voisin veut aussi tenter sa chance…

Vendredi 31 octobre à 10h30

Sur réservation uniquement, dans la limite des places disponibles.

Tél 02 31 41 61 44 ou par courriel chateauaccueil@falaise.f

À LA DÉCOUVERTE DES CRÉATURES LÉGENDAIRES

Durée 45 min Visite interactive autour du bestiaire médiéval pour public familial, à partir de 6 ans

Les animaux légendaires envahissent le château ! Partez à la découverte du dangereux Basilic, de la merveilleuse Licorne et de bien d’autres créatures, parfois méconnues !

Vendredi 31 octobre à 14h30

Sur réservation uniquement, dans la limite des places disponibles.

Tél 02 31 41 61 44 ou par courriel chateauaccueil@falaise.fr

ET TOUS LES JOURS PENDANT LES VACANCES

• Visite individuelle des donjons de 10h à 18h

Grâce à la tablette remise en début de visite, remontez le temps et découvrez dans les salles du parcours les décors des donjons-palais et l’ingéniosité de l’architecture militaire.

Une visite ludique et originale pour toute la famille.

• Visite guidée des donjons à 15h30

La visite guidée vous fait voyager à travers les 1000 ans d’histoire du château. Elle permet également de comprendre

comment les grands personnages qui ont vécu en ses murs s’insèrent dans son histoire. Enfin, les questions de restauration et d’archéologie du site sont explorés pour mieux comprendre comment ce château légendaire est parvenu jusqu’à nous.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert de 10h à 18h Derniers billets à 17h.

L’entrée du site et les animations proposées sont aux tarifs habituels, dans la limite des places disponibles.

TARIFS

ADULTES 9,50 € ENFANTS (6-16 ans) 5 €

ENFANTS (moins de 6 ans) Gratuit

PASS FAMILLE 24 €. (2 adultes et 4 enfants maximum)

Pour les animations sous réservation, merci de contacter

Tél 02 31 41 61 44 ou par courriel chateauaccueil@falaise.fr

Château Guillaume-le-Conquérant 14700 FALAISE

Tél 02 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr

www.chateau-guillaume-leconquerant.fr .

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr

English : Halloween au château de Falaise

This autumn, take advantage of a program of activities full of fabulous discoveries: storytelling tours, interactive visits or self-guided investigations?

the Château Guillaume-le-Conquérant opens its doors to you!

German : Halloween au château de Falaise

Genießen Sie diesen Herbst ein Animationsprogramm voller märchenhafter Entdeckungen: Märchenparcours,

das Schloss Guillaume-le-Conquérant öffnet seine Pforten für Sie!

Italiano :

Quest’autunno, approfittate di un programma di eventi ricco di scoperte favolose: tour di narrazione, visite interattive o persino un’indagine autoguidata?

lo Château Guillaume-le-Conquérant vi apre le sue porte!

Espanol :

Este otoño, aproveche un programa de eventos repleto de fabulosos descubrimientos: recorridos narrativos, visitas interactivas o incluso una investigación autoguiada..

el castillo de Guillaume-le-Conquérant le abre sus puertas

L’événement Halloween au château de Falaise Falaise a été mis à jour le 2025-10-04 par Calvados Attractivité