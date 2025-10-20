Halloween au Château de La Bussière ateliers creussage de citrouilles La Bussière

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-20 16:00:00

fin : 2025-10-31

À l’occasion d’Halloween, le Château de La Bussière invite les enfants à un atelier ludique et créatif dans le cadre enchanteur de son potager. Après avoir découvert la richesse des cucurbitacées cultivées sur place citrouilles, courges, pâtissons et bien d’autres variétés colorées ils pourront laisser libre cours à leur imagination en creusant et décorant leur fruit. Un moment convivial qui mêle découverte botanique, créativité et tradition d’Halloween, idéal pour repartir avec une création unique. L’atelier est proposé du 20 au 31 octobre, quatre jours par semaine, avec deux séances quotidiennes à 15h et 16h. Une activité familiale à partager, qui fera briller les yeux des enfants et apportera une touche festive à l’automne. 11 .

35 Rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 50 55 63 68 contact@chateau-de-la-bussiere.com

English :

For Halloween, Château de La Bussière is offering children a creative workshop based on the cucurbits of the kitchen garden. Pumpkins, gourds and pumpkin patties become a source of imagination for digging and decorating. From October 20 to 31, 4 days a week, sessions at 3pm and 4pm.

German :

Zu Halloween bietet das Schloss La Bussière Kindern einen kreativen Workshop rund um die Kürbisgewächse des Gartens an. Kürbisse, Patissons und Kürbisse werden zu einem Medium der Fantasie, das ausgehöhlt und dekoriert werden kann. Vom 20. bis 31. Oktober, 4 Tage pro Woche, Sitzungen um 15 und 16 Uhr.

Italiano :

Per Halloween, il Castello di La Bussière propone ai bambini un laboratorio creativo basato sulle cucurbitacee dell’orto. Zucche, zucche e cetrioli diventano oggetto di immaginazione, da scavare e decorare. Dal 20 al 31 ottobre, 4 giorni alla settimana, sessioni alle 15.00 e alle 16.00.

Espanol :

Con motivo de Halloween, el castillo de La Bussière propone a los niños un taller creativo en torno a las cucurbitáceas del huerto. Calabazas, calabazas y pepinos se convierten en materia de imaginación, para desenterrar y decorar. Del 20 al 31 de octubre, 4 días a la semana, sesiones a las 15h y 16h.

L’événement Halloween au Château de La Bussière ateliers creussage de citrouilles La Bussière a été mis à jour le 2025-09-20 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX