Halloween au Château de La Bussière parcours des cabanes hantées La Bussière

Halloween au Château de La Bussière parcours des cabanes hantées

35 Rue du Château La Bussière Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Pour Halloween, le parc du Château de La Bussière devient le décor d’un parcours de cabanes hantées. Contes et légendes locales prennent vie à travers mises en scène et voix mystérieuses. Dix cabanes pour frissonner en famille, sans oublier l’atelier citrouilles. Costumes vivement conseillés !

Pour Halloween, le parc du Château de La Bussière se métamorphose en un véritable parcours hanté où légendes et frissons se mêlent. Dix cabanes jalonnent un chemin immersif, chacune décorée et animée autour de contes et croyances populaires. Au fil du parcours, laissez-vous surprendre par des voix envoûtantes et des mises en scène mystérieuses qui donnent vie à des personnages légendaires tels que le Loup Vert de Pavilly, la Dame Blanche de la Loire ou encore la redoutable Birette de Montargis. Une expérience à vivre en famille, entre mystère et découverte, qui ravira petits et grands. Pour prolonger la magie, participez au traditionnel atelier de creusage de citrouilles et repartez avec votre création. Costumes fortement conseillés pour une immersion totale ! 6 .

35 Rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 50 55 63 68 contact@chateau-de-la-bussiere.com

English :

For Halloween, the grounds of Château de La Bussière become the setting for a haunted hut trail. Local tales and legends are brought to life through staging and mysterious voices. Ten cabins to thrill the whole family, not forgetting the pumpkin workshop. Costumes highly recommended!

German :

An Halloween wird der Park des Schlosses La Bussière zur Kulisse für eine Geisterbahn. Lokale Märchen und Legenden werden durch Inszenierungen und geheimnisvolle Stimmen zum Leben erweckt. Zehn Hütten, in denen sich die ganze Familie gruseln kann, und ein Kürbis-Workshop. Kostüme werden dringend empfohlen!

Italiano :

Per Halloween, il parco del Castello di La Bussière diventa lo scenario di un percorso di capanne infestate. I racconti e le leggende locali prendono vita grazie alla messa in scena e alle voci misteriose. Dieci capanne infestate per emozionare tutta la famiglia, senza dimenticare il laboratorio delle zucche. I costumi sono altamente raccomandati!

Espanol :

En Halloween, los terrenos del Château de La Bussière se convierten en el escenario de una ruta de cabañas encantadas. Los cuentos y leyendas locales cobran vida a través de escenificaciones y voces misteriosas. Diez cabañas encantadas para toda la familia, sin olvidar el taller de calabazas. Disfraces recomendados

