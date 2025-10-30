Halloween au château de La Gataudière Parc Aventure La Gataudière Marennes-Hiers-Brouage

Parc Aventure La Gataudière Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-10-30

fin : 2025-11-01

2025-10-30

Halloween au château de la Gataudière !!!

Derrière les murs du château, la nuit s’annonce sanglante…

Parc Aventure La Gataudière Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Halloween at Château de La Gataudière

Halloween at Château de la Gataudière!!!

Behind the castle walls, the night promises to be bloody?

German : Halloween im Schloss La Gataudière

Halloween im Schloss La Gataudière!!!

Hinter den Mauern des Schlosses wird die Nacht blutig!

Italiano :

Halloween al Castello della Gataudière!!!

Dietro le mura del castello, sarà una notte di sangue?

Espanol : Halloween en el castillo de La Gataudière

¡¡¡Halloween en el Castillo de la Gataudière!!!

Tras los muros del castillo, será una noche sangrienta..

