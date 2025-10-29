Halloween au Château de la Roque Forcade La Doria RDN8 Peypin

Halloween au Château de la Roque Forcade

Mercredi 29 octobre 2025 à partir de 15h. La Doria RDN8 Château de la Roque Forcade Peypin Bouches-du-Rhône

Venez fêter Halloween au Château de la Roque Forcade !

Le Château de la Roque Forcade a le plaisir de vous inviter pour une après-midi sous le signe des fantômes et des bonbons mystères.

Petits et grands, venez chasser avec nous les fantômes disparus des vignes de la Roque Forcade.

15h00 Chasse aux bonbons

16h00 Atelier décoration de citrouilles

18h00 Apéritif offert. (un ticket boisson offert pour chaque participant) .

La Doria RDN8 Château de la Roque Forcade Peypin 13124 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and celebrate Halloween at Château de la Roque Forcade!

German :

Feiern Sie Halloween im Château de la Roque Forcade!

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween al Château de la Roque Forcade!

Espanol :

¡Venga a celebrar Halloween en el Château de la Roque Forcade!

