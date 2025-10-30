Halloween au château de Mélusine Château de Mélusine Saint-Jean-d’Angle

Halloween au château de Mélusine Château de Mélusine Saint-Jean-d’Angle jeudi 30 octobre 2025.

Halloween au château de Mélusine

Château de Mélusine 2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle Charente-Maritime

Tarif : 80 – 80 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 13:15:00

fin : 2025-11-01 00:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Les pierres du château murmurent encore le nom de Mélusine, la fée maudite à la queue de serpent.

Franchissez les portes d’un lieu où fantômes, trahisons et magie noire s’entremêlent.

.

Château de Mélusine 2 route de Marennes Saint-Jean-d’Angle 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 76 03 chateausaintjeandangle@gmail.com

English : Halloween at Melusine Castle

The stones of the castle still whisper the name of Melusine, the cursed fairy with a serpent’s tail.

Step through the gates of a place where ghosts, betrayal and black magic intertwine.

German : Halloween im Schloss von Melusine

Die Steine des Schlosses flüstern noch immer den Namen von Melusine, der verfluchten Fee mit dem Schlangenschwanz.

Treten Sie ein in einen Ort, an dem Geister, Verrat und schwarze Magie miteinander verflochten sind.

Italiano :

Le pietre del castello sussurrano ancora il nome di Mélusine, la fata maledetta con la coda di serpente.

Entrate in un luogo dove si intrecciano fantasmi, tradimenti e magia nera.

Espanol :

Las piedras del castillo aún susurran el nombre de Mélusine, el hada maldita con cola de serpiente.

Adéntrate en un lugar donde se entremezclan fantasmas, traición y magia negra.

L’événement Halloween au château de Mélusine Saint-Jean-d’Angle a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Rochefort Océan