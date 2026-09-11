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Halloween au Château de Meung : la Zombie Party ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire
samedi 17 octobre 2026 · Château parc de Meung sur Loire · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Halloween au Château de Meung : la Zombie Party ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 17 octobre – 1 novembre
Du 17 octobre au 1er novembre 2026, les zombies envahissent le Château de Meung-sur-Loire ! Pendant la Toussaint, venez vivre en famille une aventure d’Halloween aussi amusante que terrifiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-01T18:00:00.000+01:00
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Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire
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