Informations pratiques

Halloween au Château de Meung : la Zombie Party ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 17 octobre – 1 novembre

Du 17 octobre au 1er novembre 2026, les zombies envahissent le Château de Meung-sur-Loire ! Pendant la Toussaint, venez vivre en famille une aventure d’Halloween aussi amusante que terrifiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-11-01T18:00:00.000+01:00

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Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire



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