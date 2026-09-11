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Halloween au Château de Meung : la Zombie Party ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire

samedi 17 octobre 2026 · Château parc de Meung sur Loire · Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Château parc de Meung sur Loire
Adresse
16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire
Ville
Meung-sur-Loire

Halloween au Château de Meung : la Zombie Party ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 17 octobre – 1 novembre

Du 17 octobre au 1er novembre 2026, les zombies envahissent le Château de Meung-sur-Loire ! Pendant la Toussaint, venez vivre en famille une aventure d’Halloween aussi amusante que terrifiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-01T18:00:00.000+01:00

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Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire


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