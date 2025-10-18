Halloween au Château de Meung sur Loire ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire

Halloween au Château de Meung sur Loire ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire samedi 18 octobre 2025.

Halloween au Château de Meung sur Loire ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 18 octobre – 2 novembre Plein tarif : 12,50 €

Tarif réduit : 11 €

Tarif enfant : 9 € (de 4 à 15 ans)

Gratuit pour les – de 4 ans et les plus de 80 ans

Pass Tribu : 49 € (5 personnes : 2 adultes + 3 enfants – 1 seul règlement).

Une visite effrayante… Des fantômes tapis dans l’ombre… Halloween au Château de Meung-sur-Loire, du 18 octobre au 2 novembre 2025. Oserez-vous entrer ?

Halloween s’installe pour 2 semaines au Château parc de Meung-sur-Loire !

Du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2025 (14h-18h, fermé les lundis 20 et 27 octobre).

Les portes grincent, les couloirs s’assombrissent… plus de 20 salles transformées en véritables cauchemars vous attendent ! Fantômes, ténèbres et frissons : oserez-vous affronter l’inattendu ?

✨ NOUVEAUTÉ 2025 : le Trouillomètre !

Dans une pièce mystérieuse, seul le cri le plus puissant pourra briser la malédiction… Osez hurler et tentez de repartir avec la récompense !

Et pour prolonger l’aventure :

Le parcours des chevaliers en extérieur (filets suspendus et parcours d’adresse)

Le Parcours des dragons pour les plus courageux

La Ferme des Minimes pour un moment de douceur

Une pause bien méritée à la taverne de la sorcière

Venez costumés pour plonger encore plus dans l’ambiance !

⚠️ Attention : visite déconseillée aux moins de 6 ans et aux personnes épileptiques.

ℹ️ Château ouvert de 14h à 18h (dernière entrée au château à 17h15, activités extérieures jusqu’à 17h40).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-02T18:00:00.000+01:00

1

info@chateau-de-meung.com https://chateau-de-meung.com 0238443647

Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret