HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE Saint-Michel-de-Montaigne
HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE Saint-Michel-de-Montaigne dimanche 19 octobre 2025.
HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE
Chateau de Michel de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-19 2025-10-30
A 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 et 16h00 atelier La potion miraculeuse pendant les vacances scolaire.
Tous les jours à 16h00 activité loup garous pour les 12 ans et plus .
Chateau de Michel de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93
English : HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE
German : HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE
Italiano :
Espanol : HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE
L’événement HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Castillon-Pujols