HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE Saint-Michel-de-Montaigne

HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE Saint-Michel-de-Montaigne dimanche 19 octobre 2025.

HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE

Chateau de Michel de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-19 2025-10-30

A 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 et 16h00 atelier La potion miraculeuse pendant les vacances scolaire.

Tous les jours à 16h00 activité loup garous pour les 12 ans et plus .

Chateau de Michel de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93

English : HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE

German : HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE

Italiano :

Espanol : HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE

L’événement HALLOWEEN AU CHATEAU DE MONTAIGNE Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Castillon-Pujols