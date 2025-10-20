Halloween au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

Halloween au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne lundi 20 octobre 2025.

Halloween au château de Montaigne

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-20

Halloween au Château de Montaigne la potion miraculeuse pour les 5-12 ans 6 €/enfant, 4 €/accompagnant à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h. Loup Garou au château à partir de 12 ans tous les jours à 16h à partir de 12 ans. Visite épouvante du château le 30 et 31 octobre à 20h et 21h30 à partir de 10 ans 13 € de 10 à 12 ans et 17 € par adulte 05 53 58 63 93 .

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93

English : Halloween au château de Montaigne

German : Halloween au château de Montaigne

Italiano :

Espanol : Halloween au château de Montaigne

L’événement Halloween au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2025-10-09 par Vallée de l’Isle en Périgord