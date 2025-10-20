Halloween au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne
Halloween au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne lundi 20 octobre 2025.
Halloween au château de Montaigne
Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-20
Halloween au Château de Montaigne la potion miraculeuse pour les 5-12 ans 6 €/enfant, 4 €/accompagnant à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h. Loup Garou au château à partir de 12 ans tous les jours à 16h à partir de 12 ans. Visite épouvante du château le 30 et 31 octobre à 20h et 21h30 à partir de 10 ans 13 € de 10 à 12 ans et 17 € par adulte 05 53 58 63 93 .
Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93
English : Halloween au château de Montaigne
German : Halloween au château de Montaigne
Italiano :
Espanol : Halloween au château de Montaigne
L’événement Halloween au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2025-10-09 par Vallée de l’Isle en Périgord