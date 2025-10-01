Halloween au Château de Pompadour place du château Arnac-Pompadour

Halloween au Château de Pompadour

place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01 2025-10-31

Cette édition 2025 s’annonce dantesque une nouvelle création mapping, une déambulation démente où près de 150 figurants présenteront des décors sinistres, des costumes terrifiants et des histoires macabres. Un espace restauration et une discothèque endiablée agrémenteront cette expérience inoubliable, ouverte aux plus téméraires sur deux soirées !!

Attention, places limitées.

Départ toutes les 15 minutes.

Préventes en ligne ou à l’accueil du château à partir du 1er octobre. Aucune réservation sans règlement. Ouvert

Renseignements 05 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr .

