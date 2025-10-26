Halloween au Château de Rochebaron Bas-en-Basset

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Venez frissonner avec nous au Château de Rochebaron.. Tour hantée, jeux enfants, spectacle de rapaces et chasse aux araignées vous attendent de 14h à 18h !

Spectacle à 15h15

Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44

English :

Come and shiver with us at Château de Rochebaron… Haunted tower, children’s games, birds of prey show and spider hunt await you from 2pm to 6pm!

Show at 3.15pm

German :

Lassen Sie sich mit uns im Schloss von Rochebaron erschauern! Spukturm, Kinderspiele, Greifvogelschau und Spinnenjagd erwarten Sie von 14 bis 18 Uhr!

Aufführung um 15:15 Uhr

Italiano :

Venite a rabbrividire con noi al Castello di Rochebaron… Torre stregata, giochi per bambini, spettacolo di rapaci e caccia ai ragni vi aspettano dalle 14.00 alle 18.00!

Spettacolo alle 15.15

Espanol :

Venga a estremecerse con nosotros en el Château de Rochebaron… Torre encantada, juegos infantiles, espectáculo de aves rapaces y caza de arañas le esperan de 14:00 a 18:00 h

Espectáculo a las 15.15 h

L’événement Halloween au Château de Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron