Halloween au Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille
Halloween au Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au Château de Roussillon
770 Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Soirée déguisée pour cette spéciale Halloween au Château de Roussillon.
Animée par Dj SEB.
Soirée déguisée pour cette spéciale Halloween au Château de Roussillon.
Animée par Dj SEB. .
770 Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie chateauderoussillon@gmail.com
English :
Costume party for this Halloween special at Château de Roussillon.
Hosted by Dj SEB.
German :
Kostümierter Abend für dieses Halloween-Special im Schloss Roussillon.
Unterhalten von Dj SEB.
Italiano :
Festa mascherata per questo speciale Halloween al Château de Roussillon.
Ospitato da Dj SEB.
Espanol :
Fiesta disfrazada para este especial de Halloween en el Château de Roussillon.
Presentado por Dj SEB.
L’événement Halloween au Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Cahors Vallée du Lot