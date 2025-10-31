Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween au Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille

Halloween au Château de Roussillon

Halloween au Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Château de Roussillon

770 Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Soirée déguisée pour cette spéciale Halloween au Château de Roussillon.
Animée par Dj SEB.
Soirée déguisée pour cette spéciale Halloween au Château de Roussillon.
Animée par Dj SEB.   .

770 Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie   chateauderoussillon@gmail.com

English :

Costume party for this Halloween special at Château de Roussillon.
Hosted by Dj SEB.

German :

Kostümierter Abend für dieses Halloween-Special im Schloss Roussillon.
Unterhalten von Dj SEB.

Italiano :

Festa mascherata per questo speciale Halloween al Château de Roussillon.
Ospitato da Dj SEB.

Espanol :

Fiesta disfrazada para este especial de Halloween en el Château de Roussillon.
Presentado por Dj SEB.

L’événement Halloween au Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Cahors Vallée du Lot