HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE SERRANT Saint-Georges-sur-Loire

HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE SERRANT

Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-10-18

Jeu de piste à faire en famille pour sauver Mina et Jonathan des griffes d’un mystérieux comte ! !

Un mystérieux comte a invités vos amis Jonathan et Mina dans son étrange château. Depuis leur retour, ils semblent ensorcelés. A toi d’enquêter dans le lugubre château du comte pour trouver un remède et sauver tes amis !

En cette période d’Halloween, parcourez le 2ème étage du château d’ordinaire fermé au public et entièrement décoré pour l’occasion.

A partir de 7 ans, présence d’un adulte obligatoire. Durée 45 minutes à 1h, il n’est pas nécessaire de réserver. Les billets donnent également accès à la visite libre du château. .

Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 13 01 contact@chateau-serrant.net

English :

A family treasure hunt to save Mina and Jonathan from the clutches of a mysterious count!

German :

Schnitzeljagd für die ganze Familie, um Mina und Jonathan aus den Fängen eines mysteriösen Grafen zu retten!!!

Italiano :

Una caccia al tesoro in famiglia per salvare Mina e Jonathan dalle grinfie di un misterioso conte!

Espanol :

Una búsqueda familiar del tesoro para salvar a Mina y Jonathan de las garras de un misterioso conde

