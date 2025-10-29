Halloween au Château de Tanlay Château de Tanlay Tanlay
Halloween au Château de Tanlay mercredi 29 octobre 2025.
Château de Tanlay, 2 Grande Rue Basse, Tanlay, Yonne
Début : 2025-10-29
Fin : 2025-11-01
2025-10-29
Le château de Tanlay ouvre ses portes pour des visites spéciales Halloween, des ateliers citrouille et maquillage. Petits et grands sont les bienvenus. Venez déguisés ! .
Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@chateaudetanlay.fr
