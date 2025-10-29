Halloween au Château de Tanlay Château de Tanlay Tanlay

Halloween au Château de Tanlay Château de Tanlay Tanlay mercredi 29 octobre 2025.

Halloween au Château de Tanlay

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-29

Le château de Tanlay ouvre ses portes pour des visites spéciales Halloween, des ateliers citrouille et maquillage. Petits et grands sont les bienvenus. Venez déguisés ! .

Château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@chateaudetanlay.fr

English :

German : Halloween au Château de Tanlay

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au Château de Tanlay Tanlay a été mis à jour le 2025-10-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)