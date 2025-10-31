Halloween au château des Baux Esplanade du château Les Baux-de-Provence
Halloween au château des Baux Esplanade du château Les Baux-de-Provence vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au château des Baux
Du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre 2025 de 9h30 à 17h. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 09:30:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
Date(s) :
2025-10-31
le Château des Baux-de-Provence revêt ses habits d’Halloween ! Raymond le chevalier a perdu son armure dans le château.
Résous les énigmes pour la retrouver.
Les 31 octobre et 1er novembre, partez à l’aventure avec La quête de l’armure hantée, pour les jeunes sorciers de 5 à 12 ans.
Jeu à retirer à la billetterie. .
Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
English :
the Château des Baux-de-Provence dresses up for Halloween! Raymond the knight has lost his armor in the castle.
Solve the riddles to find it.
German :
das Schloss von Les Baux-de-Provence zieht seine Halloween-Kleider an! Raymond, der Ritter, hat seine Rüstung im Schloss verloren.
Löse die Rätsel, um sie wiederzufinden.
Italiano :
il Castello di Baux-de-Provence si veste a festa per Halloween! Il cavaliere Raymond ha perso la sua armatura nel castello.
Risolvete gli indovinelli per ritrovarla.
Espanol :
el castillo de Baux-de-Provence se viste de Halloween El caballero Raimundo ha perdido su armadura en el castillo.
Resuelve los acertijos para encontrarla.
L’événement Halloween au château des Baux Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme des Baux de Provence