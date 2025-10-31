Halloween au château des Baux Esplanade du château Les Baux-de-Provence

Halloween au château des Baux Esplanade du château Les Baux-de-Provence vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au château des Baux

Du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre 2025 de 9h30 à 17h. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

le Château des Baux-de-Provence revêt ses habits d’Halloween ! Raymond le chevalier a perdu son armure dans le château.

Résous les énigmes pour la retrouver.

Les 31 octobre et 1er novembre, partez à l’aventure avec La quête de l’armure hantée, pour les jeunes sorciers de 5 à 12 ans.

Jeu à retirer à la billetterie. .

Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

the Château des Baux-de-Provence dresses up for Halloween! Raymond the knight has lost his armor in the castle.

Solve the riddles to find it.

German :

das Schloss von Les Baux-de-Provence zieht seine Halloween-Kleider an! Raymond, der Ritter, hat seine Rüstung im Schloss verloren.

Löse die Rätsel, um sie wiederzufinden.

Italiano :

il Castello di Baux-de-Provence si veste a festa per Halloween! Il cavaliere Raymond ha perso la sua armatura nel castello.

Risolvete gli indovinelli per ritrovarla.

Espanol :

el castillo de Baux-de-Provence se viste de Halloween El caballero Raimundo ha perdido su armadura en el castillo.

Resuelve los acertijos para encontrarla.

