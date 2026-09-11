Informations pratiques

Anché

Halloween au Château des Brétignolles

Anché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-11-01 19:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Scénographie d’Halloween. Découvrez notre scénographie d’Halloween et chasse aux bonbons au château. Démon, sorcières, squelettes, clowns et bien d’autres vous attendent impatiemment. Partez à leurs rencontres !

Scénographie d’Halloween. Découvrez notre scénographie d’Halloween et chasse aux bonbons au château. Démon, sorcières, squelettes, clowns et bien d’autres vous attendent impatiemment. Partez à leurs rencontres ! Animation non-recommandée pour les enfants de moins de 6 ans. Pour une meilleure expérience, privilégiez votre venue à la tombée du jour. .

Anché 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 60 27 53 contact@chateaudesbretignolles.fr

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English :

Halloween scenography. Discover our Halloween scenery and candy hunt at the castle. Demons, witches, skeletons, clowns and more are waiting for you. Come and meet them! Not recommended for children under 6.

L’événement Halloween au Château des Brétignolles Anché a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme