Halloween au Chateau du Vot Trédarzec

Halloween au Chateau du Vot Trédarzec samedi 18 octobre 2025.

Halloween au Chateau du Vot

Château du Vot Trédarzec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Halloween s’invite au Château du Vot pour ses deux jeux l’Escape Game et la Murder Mystery ! .

Château du Vot Trédarzec 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 86 08 95

