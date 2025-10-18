Halloween au Chateau du Vot Trédarzec
Halloween au Chateau du Vot Trédarzec samedi 18 octobre 2025.
Halloween au Chateau du Vot
Château du Vot Trédarzec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-11-02
2025-10-18
Halloween s’invite au Château du Vot pour ses deux jeux l’Escape Game et la Murder Mystery ! .
Château du Vot Trédarzec 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 86 08 95
