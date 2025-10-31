Halloween au Château Guillaume-Le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant Falaise

Pour la première fois, les familles sont mises à l’honneur à Halloween ! Conte illustré pour les plus jeunes, découverte du bestiaire médiéval pour les plus grands le 31 octobre, le château vous accueille toute la journée !

LA HACHE EN OR Conte illustré

Pour Farshad, pauvre bûcheron, nourrir chaque jour les siens est difficile. Jusqu’au jour où il fait tomber sa hache dans un torrent et … devient riche ! Son voisin veut aussi tenter sa chance…

Pour les 3 5 ans à 10h30

À LA DÉCOUVERTE DES CRÉATURES LÉGENDAIRES Visite interactive autour du bestiaire médiéval pour public familial

Les animaux légendaires envahissent le château ! Partez à la découverte du dangereux Basilic, de la merveilleuse Licorne et de bien d’autres créatures, parfois méconnues !

À partir de 6 ans à 14h30

Sur réservation (places limitées) tarifs habituels du site .

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr

English : Halloween au Château Guillaume-Le-Conquérant

For the first time ever, families are in the spotlight at Halloween! Illustrated storytelling for the very young, medieval bestiary for the very old: on October 31, the château welcomes you all day long!

German : Halloween au Château Guillaume-Le-Conquérant

Zum ersten Mal stehen an Halloween die Familien im Mittelpunkt! Illustrierte Märchen für die Kleinsten, Entdeckung des mittelalterlichen Bestiariums für die Größeren: Am 31. Oktober heißt das Schloss Sie den ganzen Tag willkommen!

Italiano :

Per la prima volta le famiglie sono protagoniste ad Halloween! Narrazione illustrata per i più piccoli e bestiario medievale per i più grandi: il 31 ottobre il castello è aperto tutto il giorno!

Espanol :

Por primera vez, las familias son las protagonistas de Halloween Cuentos ilustrados para los más pequeños y bestiario medieval para los más mayores: el 31 de octubre, ¡el castillo abre todo el día!

