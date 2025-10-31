Halloween au Château La Hitte Lavardac
Dream Events te donne rendez-vous pour une nuit terrifiante au Château La Hitte à Lavardac !
Prépare-toi à vivre une soirée inoubliable, entre frissons, musique et folie jusqu’au bout de la nuit.
Au programme
Bar & Cocktails ensorcelants
DJ set pour te faire danser parmi les ombres
Espace coiffure & maquillage pour des looks monstrueux
Food truck pour calmer les estomacs affamés
Ambiance horrifique garantie
Entrée 20 € (1 cocktail et 1 shooter offerts !) Soirée réservée aux +18 ans .
Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
