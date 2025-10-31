Halloween au Château La Hitte Lavardac

Halloween au Château La Hitte Lavardac vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Château La Hitte

Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Dream Events te donne rendez-vous pour une nuit terrifiante au Château La Hitte à Lavardac !

Prépare-toi à vivre une soirée inoubliable, entre frissons, musique et folie jusqu’au bout de la nuit.

Au programme

Bar & Cocktails ensorcelants

DJ set pour te faire danser parmi les ombres

Espace coiffure & maquillage pour des looks monstrueux

Food truck pour calmer les estomacs affamés

Ambiance horrifique garantie

Entrée 20 € (1 cocktail et 1 shooter offerts !) Soirée réservée aux +18 ans .

Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Halloween au Château La Hitte

German : Halloween au Château La Hitte

Italiano :

Espanol : Halloween au Château La Hitte

L’événement Halloween au Château La Hitte Lavardac a été mis à jour le 2025-10-16 par OT de l’Albret