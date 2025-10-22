Halloween au château Martainville-Épreville

429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Vendredi 2025-10-22 10:00:00

2025-10-25 15:30:00

Une aventure mystérieuse vous attend au château de Martainville !

Plongez au cœur du XVe siècle sur les pas de Jacques Le Pelletier et relevez les énigmes qu’il a laissées derrière lui… Oserez-vous percer ses secrets ?

Pour les enfants de 6 à 12 ans, activité à faire en famille parent-enfant (les enfants seuls ne sont pas admis).

Tarif 3 € par enfant. Billet d’entrée pour les adultes.

Mercredi 22 octobre, jeudi 23 octobre, vendredi 24 octobre, samedi 25 octobre

10h, 10h30, 11h, 14h, 15h, 15h30 .

429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr

