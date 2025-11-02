HALLOWEEN AU CHÂTEAU CHATEAU DE MERVILLE Merville

Pour Halloween, les allées du parc du Château et du Labyrinthe de Merville s’animeront autour des contes et légendes, avec des costumes inspirés de l’imaginaire.

Avec l’association Historia Tempori, venez rencontrer une vingtaine de personnages tout droit sortis de nos livres et dessin animés favoris animeront la journée. Découvrez-les tous lors du défilé à 15h30 !

Une déambulation joyeuse en compagnie d’une impressionnante marionnette de loup géant sera proposée par la compagnie Bric à Brac. Trois marionnettistes animent Sauvage, le loup géant de 3,5 m de haut et 6 m de long, tandis qu’une comédienne interprète Rouge. Les deux personnages avancent dans le parc à la rencontre du public, et les interactions de l’un font toujours réagir l’autre. Deux représentations de 45 mn, à 11h30 et 14h30. 16 .

CHATEAU DE MERVILLE 2 place du Château Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 18 51

English :

For Halloween, the paths of the Parc du Château and the Labyrinthe de Merville will come alive with tales and legends, and costumes inspired by the imaginary.

German :

An Halloween werden die Alleen des Schlossparks und des Labyrinths von Merville rund um Märchen und Legenden mit von der Fantasie inspirierten Kostümen zum Leben erweckt.

Italiano :

Per Halloween, i sentieri del parco del Castello di Merville e del Labirinto si animeranno di racconti e leggende e di costumi ispirati all’immaginario.

Espanol :

Para Halloween, las callejuelas del parque del Castillo y el Laberinto de Merville cobrarán vida con cuentos y leyendas, y disfraces inspirados en lo imaginario.

