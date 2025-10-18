Halloween au Château Meung-sur-Loire

Halloween au Château Meung-sur-Loire samedi 18 octobre 2025.

Halloween au Château

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

2025-10-18 2025-10-20 2025-10-27

Halloween au château de Meung-sur-Loire !Familles

Pour Halloween, relevez le défi et affrontez vos peurs en famille ! C’est l’Apocalypse au Chateau de Meung !

À travers 25 pièces décorées, partez à la rencontre des fantômes des lieux ! Oserez-vous enfiler votre plus beau costume et arpenter les salles du château mises en scène ? Attention, quelques surprises vous attendent !

Un parcours de visite effrayant où horreur et frissons seront au rendez-vous pour toute la famille ! .

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com

English :

Halloween at the Château de Meung-sur-Loire!

German :

Halloween im Schloss von Meung-sur-Loire!

Italiano :

Halloween al castello di Meung-sur-Loire!

Espanol :

Halloween en el castillo de Meung-sur-Loire

