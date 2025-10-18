Halloween au Château Meung-sur-Loire
Halloween au Château
16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-27
2025-10-18 2025-10-20 2025-10-27
Halloween au château de Meung-sur-Loire !Familles
Pour Halloween, relevez le défi et affrontez vos peurs en famille ! C’est l’Apocalypse au Chateau de Meung !
À travers 25 pièces décorées, partez à la rencontre des fantômes des lieux ! Oserez-vous enfiler votre plus beau costume et arpenter les salles du château mises en scène ? Attention, quelques surprises vous attendent !
Un parcours de visite effrayant où horreur et frissons seront au rendez-vous pour toute la famille ! .
16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com
English :
Halloween at the Château de Meung-sur-Loire!
German :
Halloween im Schloss von Meung-sur-Loire!
Italiano :
Halloween al castello di Meung-sur-Loire!
Espanol :
Halloween en el castillo de Meung-sur-Loire
