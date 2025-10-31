Halloween au château Onet-le-Château

Halloween au château

Fontanges Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le 31 octobre, les portes du Château de Fontanges s’ouvrent sur une nuit hors du temps…

Un lieu transformé, une ambiance irréelle… et vous.

– Magie live avec Maxence Vire demi-finaliste et Golden Buzzer de La France a un Incroyable Talent

– DJ set jusqu’au bout de la nuit

– Cocktails ensorcelés, photobooth, surprises…

Le port du masque n’est pas obligatoire…

Mais ceux qui oseront se métamorphoser recevront un shooter offert au bar.

Entrée libre à partir de 19h

Infos et réservations 0565777600 .

Fontanges Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 76 00

English :

On October 31st, the gates of Château de Fontanges open for a night out of time?

German :

Am 31. Oktober öffnen sich die Tore des Château de Fontanges für eine Nacht außerhalb der Zeit?

Italiano :

Il 31 ottobre, le porte del Castello di Fontanges si aprono per una notte fuori dal tempo?

Espanol :

El 31 de octubre, las puertas del castillo de Fontanges se abren para una noche fuera del tiempo..

L’événement Halloween au château Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-10-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)