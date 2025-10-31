Halloween au château Onet-le-Château
vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au château
Fontanges Onet-le-Château Aveyron
Début : Vendredi 2025-10-31
Le 31 octobre, les portes du Château de Fontanges s’ouvrent sur une nuit hors du temps…
Un lieu transformé, une ambiance irréelle… et vous.
– Magie live avec Maxence Vire demi-finaliste et Golden Buzzer de La France a un Incroyable Talent
– DJ set jusqu’au bout de la nuit
– Cocktails ensorcelés, photobooth, surprises…
Le port du masque n’est pas obligatoire…
Mais ceux qui oseront se métamorphoser recevront un shooter offert au bar.
Entrée libre à partir de 19h
Infos et réservations 0565777600 .
Fontanges Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 76 00
English :
On October 31st, the gates of Château de Fontanges open for a night out of time?
German :
Am 31. Oktober öffnen sich die Tore des Château de Fontanges für eine Nacht außerhalb der Zeit?
Italiano :
Il 31 ottobre, le porte del Castello di Fontanges si aprono per una notte fuori dal tempo?
Espanol :
El 31 de octubre, las puertas del castillo de Fontanges se abren para una noche fuera del tiempo..
