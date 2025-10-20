Halloween au CHENE Allouville-Bellefosse

Halloween au CHENE Allouville-Bellefosse lundi 20 octobre 2025.

Halloween au CHENE

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Tremblez ! C’est Halloween… Pendant les vacances de la Toussaint, araignées, sorcières et chauves-souris se sont données rendez-vous à l’association CHENE. Au cours de votre visite de l’Espace Découverte, participez librement à des activités thématiques. Aidez l’association à trouver son protecteur Dans le paisible village du CHENE, vivait un mage puissant nommé Malcador. Un soir d’automne, alors qu’il façonnait une magie trop puissante, le vieux mage se blessa grièvement. Il se redit à l’évidence qu’il lui fallait un successeur. La survie du village dépendait désormais d’une personne digne de porter son héritage… . Venez déguisés ! .

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com

English : Halloween au CHENE

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au CHENE Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2025-10-16 par Yvetot Normandie Tourisme