Halloween au Cinéma le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande

Halloween au Cinéma le Plaza

Cinéma Le Plaza 32-34 Boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne

HALLOWEEN Oseras-tu franchir les portes du Plaza ?

16h KIKI LA PETITE SORCIÈRE Dès 8 ans

La séance sera suivie d’une séance de loup garou en salle et d’un goûter

18h30 MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE VO Interdit -16 ans

21h: CONJURING Interdit -12 ans

21h BLACK PHONE 2 Interdit -16 ans

La séance sera accompagnée de surprises maléfiques.

23h MARCHE OU CRÈVE Interdit -16 ans

Justificatifs d’âge demandés en caisse, pour l’entrée en salle. .

L’événement Halloween au Cinéma le Plaza Marmande a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Val de Garonne