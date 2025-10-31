HALLOWEEN AU CINEMA Place Juhel Mayenne
HALLOWEEN AU CINEMA Place Juhel Mayenne vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN AU CINEMA
Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez fêter Halloween au Cinéma Le Vox à Mayenne !
Kiki la petite sorcière à 14h00 (dès 6 ans) animation sur le thème d’Halloween après la séance
Les mal aimés à 16h15 (dès 3 ans) animation sur le thème d’Halloween après la séance
Evil Dead II à 20h30 (interdit au moins de 12 ans)
Attention, déguisement très recommandé ! .
Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 79 88 contact@levoxmayenne.fr
English :
Come and celebrate Halloween at Cinéma Le Vox in Mayenne!
German :
Feiern Sie Halloween im Cinéma Le Vox in Mayenne!
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween al Cinéma Le Vox di Mayenne!
Espanol :
¡Ven a celebrar Halloween en el Cinéma Le Vox de Mayenne!
L’événement HALLOWEEN AU CINEMA Mayenne a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Mayenne Co