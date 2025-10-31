HALLOWEEN AU CINEMA Place Juhel Mayenne

Venez fêter Halloween au Cinéma Le Vox à Mayenne !

Kiki la petite sorcière à 14h00 (dès 6 ans) animation sur le thème d’Halloween après la séance

Les mal aimés à 16h15 (dès 3 ans) animation sur le thème d’Halloween après la séance

Evil Dead II à 20h30 (interdit au moins de 12 ans)

Attention, déguisement très recommandé ! .

Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 79 88 contact@levoxmayenne.fr

