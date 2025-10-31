Halloween au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins
Soirée Horreur Spécial Halloween.
2 Séances spéciales Halloween à 17h30 Kiki la petite sorcière et une à 20h30 Mascare à la tronçonneuse.
2 Séances spéciales Halloween à 17h30 Kiki la petite sorcière et une à 20h30 Mascare à la tronçonneuse. .
Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 38 91 cinerextonneins@wanadoo.fr
English : Halloween au Cinéma Rex
Halloween Horror Special.
2 special Halloween screenings at 5:30pm Kiki the Little Witch and one at 8:30pm Mascare with a Chainsaw.
German : Halloween au Cinéma Rex
Horrorabend mit Halloween-Special.
2 Halloween-Sondervorstellungen um 17:30 Uhr Kiki die kleine Hexe und eine um 20:30 Uhr Mascare mit der Kettensäge.
Italiano :
Speciale Halloween Horror.
2 proiezioni speciali di Halloween alle 17.30 Kiki la piccola strega e una alle 20.30 Mascare con la motosega.
Espanol : Halloween au Cinéma Rex
Especial Halloween Horror.
2 proyecciones especiales de Halloween a las 17.30 Kiki la pequeña bruja y una a las 20.30 Mascare con una motosierra.
